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В Башкирии за сутки произошло одно возгорание сухой травы

В Госкомитете по ЧС Башкирии сообщили актуальные данные о лесных пожарах.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Башкирии произошел один случай пожара на природе. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС 13 июля.

По предоставленным данным, в Краснокамском районе региона загорелась сухая трава. Лесных пожаров в регионе не зарегистрировали.

Всего с начала 2025 года возникло более десяти лесных пожаров на площади 26 га и 295 возгораний сухой травы на 1200 га.

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