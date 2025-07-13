В Башкирии за сутки произошло одно возгорание сухой травы

За прошедшие сутки в Башкирии произошел один случай пожара на природе. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС 13 июля.
По предоставленным данным, в Краснокамском районе региона загорелась сухая трава. Лесных пожаров в регионе не зарегистрировали.
Всего с начала 2025 года возникло более десяти лесных пожаров на площади 26 га и 295 возгораний сухой травы на 1200 га.
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