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Иностранные сервисы незаметно собирают данные о россиянах: как это происходит

Депутат Немкин сообщил, что иностранные ресурсы скрытно собирают данные россиян.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные интернет-сервисы могут скрытно собирать личные данные пользователей из России. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам», — приводит РИА Новости уточнение парламентария.

По его словам, такие технологии помогают собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Все это помогает сформировать цифровые профили без согласия человека. Особенно активно собирают так называемые метаданные — информацию о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом.

Немкин отметил, что полученные сведения часто передаются за рубеж. В таких случаях контроль над персональными данными теряется, из-за чего возрастает риск утечек или использования информации в коммерческих и политических целях.

Депутат призвал обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложения. В пример он привел случай, когда программа для заметок просит доступ к микрофону, геолокации и контактам.

Ранее в полиции назвали три источника утечки персональных данных. Как выяснилось 48% слива личной информации приходится на электронные продажи, 17% — взлом систем крупных компаний, 10% — развлекательные платформы, где хранят наши просмотры и покупки.