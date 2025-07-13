Иностранные сервисы незаметно собирают данные о россиянах: как это происходит

По его словам, такие технологии помогают собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Все это помогает сформировать цифровые профили без согласия человека. Особенно активно собирают так называемые метаданные — информацию о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом.