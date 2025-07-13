Нежный голос русской души

…Она пошла учиться на отделение эстрады в Государственное училище циркового искусства. Пела песни разные и мелодически, и смыслово, но всегда была крайне разборчива: репертуар Камбуровой безупречен, как и ее репутация. Ее голос и совершенно неподражаемая манера исполнения подарила жизнь и переосмысление песням Новеллы Матвеевой и Булата Окуджавы. Позже она исполняла произведения на музыку Микаэла Таривердиева, Юрия Саульского, на стихи Юрия Левитанского.
Что поражает: песня в ее исполнении всегда обретала и обретает какой-то новый статус. Ее голос не раз звучал и за кадром — во многих фильмах, включая «Небеса обетованные», «Рабу любви», «Гардемарины, вперед!». Многие и не догадывались когда-то, что это она поет в «Приключениях Электроника» песни, ставшие культовыми: «До чего дошел прогресс», «Мы маленькие дети, нам хочется гулять», грустную песню Сыроежкина. Она всегда, о чем бы ни пела и ни поет сегодня, делала это исповедально, так, как другие, может, и хотели бы, да не могли…
Биография Елены Антоновны известна. Известно также, что она хотела стать драматической актрисой. Наверное, хорошо, что не стала: она была бы великолепна на сцене, но уникальную певицу и исполнительницу мы бы потеряли. А вот что Камбурова окончила отделение эстрадной режиссуры ГИТИСа — хорошо. Знания ей точно пригодились: в начале 1990-х (вспомним как это было: разорение, почти голод, деньги, точнее их полное отсутствие…) она вдруг… открыла театр! На такое была способна только она. Это был, кажется, ее акт сопротивления началу деградации культуры, прочувствованный ею «задолго до…» В наше время популярным стало довольно дурацкое слово «проект», тем не менее оно странным образом подходит к творчеству Елены Антоновны. Первая программа Камбуровой, составленная из песен Новеллы Матвеевой и Булата Окуджавы, была своего рода проектом — чем-то таким, что никто не делал прежде. И таких открытий в ее судьбе оказалось очень много. Она пела песни на стихи Маяковского и Блока, Цветаевой, Мандельштама, пела на разных языках, и Театр Камбуровой стоял на ногах все тверже. И ныне стоит!
…11 июля в 20:45 на телеканале «Россия-Культура» вас ждет подарок: программа «Поет Елена Камбурова». Считайте — билет на концерт. Невероятный по силе эмоций. С юбилеем, несравненная. Сил вам — на долгие годы.