Нежный голос русской души

Биография Елены Антоновны известна. Известно также, что она хотела стать драматической актрисой. Наверное, хорошо, что не стала: она была бы великолепна на сцене, но уникальную певицу и исполнительницу мы бы потеряли. А вот что Камбурова окончила отделение эстрадной режиссуры ГИТИСа — хорошо. Знания ей точно пригодились: в начале 1990-х (вспомним как это было: разорение, почти голод, деньги, точнее их полное отсутствие…) она вдруг… открыла театр! На такое была способна только она. Это был, кажется, ее акт сопротивления началу деградации культуры, прочувствованный ею «задолго до…» В наше время популярным стало довольно дурацкое слово «проект», тем не менее оно странным образом подходит к творчеству Елены Антоновны. Первая программа Камбуровой, составленная из песен Новеллы Матвеевой и Булата Окуджавы, была своего рода проектом — чем-то таким, что никто не делал прежде. И таких открытий в ее судьбе оказалось очень много. Она пела песни на стихи Маяковского и Блока, Цветаевой, Мандельштама, пела на разных языках, и Театр Камбуровой стоял на ногах все тверже. И ныне стоит!