Тольяттинский «Акрон» закончил сборы победой над «СКА-Хабаровск» в Москве

Последний перед стартом чемпионата товарищеский матч прошел вечером 11 июля. Подопечные Заура Тедеева одолели соперника всухую — 3:0 (12+).
Встреча прошла в закрытом режиме. Известно, что тольяттинцы открыли счет на 9-й минуте. Второй мяч «красно-черные» забили в начале второго тайма. Чуть позже добили «СКА-Хабаровск» — 3:0. Один из футболистов «Акрона» оформил дубль.
Следующая игра у «молодых и звонких» состоится уже в РПЛ. В первом туре в Самаре сразятся с «Крыльями Советов» (12+).
Ранее «Акрон» потерпел первое поражение на сборах от «Арсенала» из Тулы — 0:2 (12+).
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