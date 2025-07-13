Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог Минска

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13 июля мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Дорожную обстановку радары отслеживают на улицах Маяковского, Кальварийской, Орловской и Притыцкого. Там ограничение скорости движения транспорта определено 60 км/ч. Также в зоне контроля оказались проспекты Жукова, Партизанский, Дзержинского, Пушкина (60 км/ч), Независимости (60, 80 км/ч). Помимо этого, мобильные датчики контроля скорости работают на МКАД (90 км/ч).

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.