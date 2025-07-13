Мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках дорог Минска

Дорожную обстановку радары отслеживают на улицах Маяковского, Кальварийской, Орловской и Притыцкого. Там ограничение скорости движения транспорта определено 60 км/ч. Также в зоне контроля оказались проспекты Жукова, Партизанский, Дзержинского, Пушкина (60 км/ч), Независимости (60, 80 км/ч). Помимо этого, мобильные датчики контроля скорости работают на МКАД (90 км/ч).