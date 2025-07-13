Россиянам рассказали об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Нахождение россиян в купальниках вне пляжа может быть расценено как несоответствие внешнего вида нормам общественной нравственности и повлечь за собой штраф или арест. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.
Эксперт отметил, что пребывание в купальнике в местах, не предназначенных для купания — таких как улицы, парки, детские площадки или общественный транспорт — может повлечь административную ответственность. По его словам, демонстративное появление в подобной одежде, особенно в присутствии детей, квалифицируется как нарушение общественного порядка.
Он уточнил, что в таких случаях возможен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, а за мелкое хулиганство предусмотрен арест до 15 суток.
— Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, — рассказал Илья Русяев в разговоре с Lenta.ru.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей.
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