Россиянам рассказали об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Эксперт отметил, что пребывание в купальнике в местах, не предназначенных для купания — таких как улицы, парки, детские площадки или общественный транспорт — может повлечь административную ответственность. По его словам, демонстративное появление в подобной одежде, особенно в присутствии детей, квалифицируется как нарушение общественного порядка.