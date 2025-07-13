Сыну режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* грозит 20 лет колонии в РФ

Василий Кирющенко*, сын режиссера популярного сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирющенко и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса»** (РДК), находящийся в розыске по обвинению в терроризме, может получить до 20 лет тюремного срока. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.