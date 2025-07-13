Сыну режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* грозит 20 лет колонии в РФ

Василий Кирющенко*, сын режиссера популярного сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирющенко и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса»** (РДК), находящийся в розыске по обвинению в терроризме, может получить до 20 лет тюремного срока. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
По имеющимся сведениям, против Кирющенко* возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации). За первое нарушение предусмотрено до 5 лет заключения, а за второе — максимальное наказание может достигать 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 569 выходцев из Ставропольского края были признаны террористами и экстремистами. Это почти 3,2% от всего перечня лиц, внесенных в список террористов Росфинмониторинга.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**- внесена в реестр террористических организаций в РФ.