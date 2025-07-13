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Губернатор Пермского края Махонин показал свой улов с рыбалки

Ему удалось поймать три щуки и двух речных окуней.

Источник: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал в своём телеграм-канале улов с рыбалки.

Он поделился, что увлекается рыбалкой с раннего детства и теперь разделяет это хобби со своим сыном.

Утром 13 июля Дмитрий Махонин вместе с сыном поймал три щуки и двух речных окуней.

«С Днём рыбака! Всем любителям и профессионалам — ни хвоста, ни чешуи», — написал он.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрия Махонин опубликовал фото шоу «Русских Витязей» на фестивале «Крылья Пармы», который прошёл 12 июля на аэродроме Фролово под Пермью.