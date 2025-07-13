«Назвали Принцем!»: в сельском зоопарке Омской области дали имя маленькому пони

«Вот и подошел к логическому завершению творческий конкурс “Имя для малыша”. Было предложено свыше четырехсот невероятно разнообразных и ярких имен. Читали с большим удовольствием. На финишную прямую вышло 10 звучных прозвищ, из которых сотрудники секции “Копытные животные” выбрали самое подходящее для нашего малыша. И победило имя ПРИНЦ!», — сообщается в посте Большереченского зоопарка.