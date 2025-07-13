«Назвали Принцем!»: в сельском зоопарке Омской области дали имя маленькому пони

В Большереченском зоопарке подвели итоги конкурса «Имя для малыша». Имя «Принц» получил недавно рожденный жеребенок породы шетлендский пони. Об этом сообщается в паблике «Большереченский зоопарк» соцсети «Вконтакте».
«Вот и подошел к логическому завершению творческий конкурс “Имя для малыша”. Было предложено свыше четырехсот невероятно разнообразных и ярких имен. Читали с большим удовольствием. На финишную прямую вышло 10 звучных прозвищ, из которых сотрудники секции “Копытные животные” выбрали самое подходящее для нашего малыша. И победило имя ПРИНЦ!», — сообщается в посте Большереченского зоопарка.
Теперь имя «Принц» будет внесено в паспорт шетлендского пони. А омичка по имени Ольга, первой предложившая выбранное имя, получит от организаторов пригласительные билеты на посещения зоопарка и памятный сувенир.
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