Улица Академика Вавилова в Красноярске пополнится новым муралом

Стоит отметить, что благодаря фестивалю «Крась!», улица Академика Вавилова уже стала своеобразной галереей под открытым небом, где размещены девять монументальных композиций. Каждая из этих работ выполнена в уникальном стиле молодых художников, чьи произведения можно увидеть в разных уголках России и мира.