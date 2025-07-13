Улица Академика Вавилова в Красноярске пополнится новым муралом

На улице Академика Вавилова вскоре появится новый арт-объект. Руководитель администрации Кировского района, Евгений Бурмистров, получил информацию о будущем мурале от организаторов фестиваля уличного искусства «Крась!».
Новое произведение украсит фасад детской музыкальной школы, расположенной по адресу: ул. Академика Вавилова, 41. Содержание изображения пока держится в секрете, добавляя интригу в ожидание.
Стоит отметить, что благодаря фестивалю «Крась!», улица Академика Вавилова уже стала своеобразной галереей под открытым небом, где размещены девять монументальных композиций. Каждая из этих работ выполнена в уникальном стиле молодых художников, чьи произведения можно увидеть в разных уголках России и мира.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске появился мурал с изображением юного футболиста. Этот мурал символизирует возможности, которые открываются для активной молодёжи, а также подчеркивает важность спорта в самореализации молодых жителей региона.