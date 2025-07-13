В Ростове убрали очередную незаконную летнюю площадку

Глава донской столицы отметил, что одни ростовчане любят отдыхать на подобных площадках, а другие, наоборот, указывают на нарушения благоустройства. Иногда «летки» размещают не только без предварительного согласования, но еще и с нанесением ущерба зеленым насаждениям или на люках сетей.