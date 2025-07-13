В Ростове убрали очередную незаконную летнюю площадку

В Ростове-на-Дону в конце недели убрали очередную нелегально установленную летнюю площадку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
Глава донской столицы отметил, что одни ростовчане любят отдыхать на подобных площадках, а другие, наоборот, указывают на нарушения благоустройства. Иногда «летки» размещают не только без предварительного согласования, но еще и с нанесением ущерба зеленым насаждениям или на люках сетей.
— Еще раз прошу понять мою позицию. Сфера общественного питания — важная и востребованная отрасль. Мы постоянно работаем над расширением мер поддержки бизнеса, но предприниматели должны понимать, что размещение конструкций без соответствующих согласований недопустимо, — пояснил Александр Скрябин.
Теперь вместе с муниципальным земельным контролем проводится принудительное освобождение занятых площадок.
— Ростовчане и гости города должны наслаждаться блюдами в комфортных и безопасных условиях, — подчеркнул Александр Скрябин.
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