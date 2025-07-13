В Госдуме рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные

Иностранные сервисы в тайне от пользователей собирают их личные данные. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам парламентария, для этого используются трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки-файлы, пиксели отслеживания, а также скрытые серверные запросы, передающие данные о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя.
Немкин добавил, что особенно активно собираются метаданные — информация не о содержании, а о контексте взаимодействия пользователя с сервисом: когда, где и каким образом оно происходит.
Он отметил, что основная угроза заключается в возможной передаче этих данных в другие юрисдикции, где ни пользователь, ни государство не могут эффективно контролировать их использование.
— Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности, — рассказал Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
До этого в Госдуме заявили, что мессенджер Telegram настигнут более жесткие санкции с появлением в России национального многофункционального сервиса. По мнению парламентариев, платформа не соответствует российскому законодательству в сфере локализации персональных данных и удаления контента, распространение которого запрещено на территории страны.