В Госдуме рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные

— Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности, — рассказал Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.