Япония и ЕС хотят создать сеть спутников для снижения зависимости от США

Евросоюз и Япония собираются создать свою спутниковую сеть для снижения зависимости от США в этой сфере. Об этом сообщает Nikkei, ссылаясь на проект соглашения, подготовленный к саммиту Япония — ЕС, который должен состояться в Токио 23 июля.