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Япония и ЕС хотят создать сеть спутников для снижения зависимости от США

Япония и ЕС планируют договориться о создании группировки малых спутников.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз и Япония собираются создать свою спутниковую сеть для снижения зависимости от США в этой сфере. Об этом сообщает Nikkei, ссылаясь на проект соглашения, подготовленный к саммиту Япония — ЕС, который должен состояться в Токио 23 июля.

Как передает издание, Япония и многие страны ЕС, выступая союзниками США, сильно зависят от Вашингтона и пытаются уменьшить такую зависимость.

«Япония и Европейский союз планируют создать обширную сеть спутников связи. Это часть усилий по снижению зависимости от таких американских компаний, как SpaceX», — сказано в публикации.

Ожидается, что стороны смогут договориться о создании группировки малых спутников, которые будут совместно эксплуатировать. При этом, как отмечается, сотрудничество может ограничиться не только космической областью.

Накануне Еврокомиссия выступила против новых таможенных пошлин США в размере 30%. В Брюсселе пообещали ускорить разработку ответных мер, чтобы защитить интересы ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал изменения в отношениях с Вашингтоном.

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