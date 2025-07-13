Япония и ЕС хотят создать сеть спутников для снижения зависимости от США

Как передает издание, Япония и многие страны ЕС, выступая союзниками США, сильно зависят от Вашингтона и пытаются уменьшить такую зависимость.
«Япония и Европейский союз планируют создать обширную сеть спутников связи. Это часть усилий по снижению зависимости от таких американских компаний, как SpaceX», — сказано в публикации.
Ожидается, что стороны смогут договориться о создании группировки малых спутников, которые будут совместно эксплуатировать. При этом, как отмечается, сотрудничество может ограничиться не только космической областью.
Накануне Еврокомиссия выступила против новых таможенных пошлин США в размере 30%. В Брюсселе пообещали ускорить разработку ответных мер, чтобы защитить интересы ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал изменения в отношениях с Вашингтоном.