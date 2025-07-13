НАН о нынешнем лете: такая погода в Беларуси бывает раз в 10 лет

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Средняя температура воздуха в Беларуси к концу столетия может быть как в Турции, сообщил директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко.
По его словам, белорусские ученые проанализировали метеорологические данные за последнее десятилетие и пришли к выводу, что ситуация, которая наблюдалась в этом году — прохладный май, не очень теплый июнь и повышенное количество осадков в июле, — бывает примерно раз в 10 лет.
«Аналогичная история — холодный май и прохладный июнь — были где-то в 2009 году последний раз. Осадки стали более интенсивными на 20−30%», — сказал Лысенко в эфире телеканала ОНТ.
Ученый заявил, что климат меняется — это связано с глобальным потеплением. Сейчас на планете, подчеркнул он, наблюдается взрывной рост температуры, и еще никогда в геологических масштабах времени температура Земли не росла с такой скоростью.
«Буквально за несколько десятков лет температура увеличилась более чем на градус. И к концу столетия, если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, средняя температура в Беларуси будет около 12 градусов. Это то, что сейчас, допустим, в Турции», — отметил директор Института природопользования НАН.
Лысенко добавил, что подобная температура будет сопровождаться увеличением числа различного рода экстремальных природных явлений: типичными для белорусских широт могут стать торнадо и смерчи.