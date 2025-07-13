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НАН о нынешнем лете: такая погода в Беларуси бывает раз в 10 лет

Холодные май, июнь и очень дождливый июль — нетипичная погода для республики, но климат на планете постепенно меняется.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Средняя температура воздуха в Беларуси к концу столетия может быть как в Турции, сообщил директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко.

По его словам, белорусские ученые проанализировали метеорологические данные за последнее десятилетие и пришли к выводу, что ситуация, которая наблюдалась в этом году — прохладный май, не очень теплый июнь и повышенное количество осадков в июле, — бывает примерно раз в 10 лет.

«Аналогичная история — холодный май и прохладный июнь — были где-то в 2009 году последний раз. Осадки стали более интенсивными на 20−30%», — сказал Лысенко в эфире телеканала ОНТ.

Ученый заявил, что климат меняется — это связано с глобальным потеплением. Сейчас на планете, подчеркнул он, наблюдается взрывной рост температуры, и еще никогда в геологических масштабах времени температура Земли не росла с такой скоростью.

«Буквально за несколько десятков лет температура увеличилась более чем на градус. И к концу столетия, если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, средняя температура в Беларуси будет около 12 градусов. Это то, что сейчас, допустим, в Турции», — отметил директор Института природопользования НАН.

Лысенко добавил, что подобная температура будет сопровождаться увеличением числа различного рода экстремальных природных явлений: типичными для белорусских широт могут стать торнадо и смерчи.