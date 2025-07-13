Часть жителей Красноярска с 14 июля останется без горячей воды

У части жителей Красноярск с понедельника отключат горячую воду. Об этом предупредили в СГК.
Горячую воду отключат с 14 по 23 июля по контуру ТЭЦ-3 (первый этап). Энергетики проверят на прочность трубопроводы для подготовки к зимнему сезону.
«За это время теплосети будут проверены водой пониженной температуры, 40 градусов, и повышенного давления. Так мы определим и отремонтируем слабые места», — пояснили в компании.
На время работ, горячей воды не будет в домах жителей части Советского и Центрального районов (улицы, 9 Мая, Шахтеров, Петра Подзолкова, Взлетной, Весны, Молокова, Мужества, Березина, Дмитрия Мартынова и некоторых других).
Карту адресов, где будут отключения можно посмотреть по ссылке. Выделено зеленым цветом.
Добавим, что после этого гидравлические испытания проведут на других адресах по контуру ТЭЦ-3 — с 14 по 18 августа.
Почти на всех остальных котельных работы уже провели.