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В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей

В Московском зоопарке у лебедей и японских журавлей появились на свет 7 птенцов.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере «Японский дворик» рядом с переходом на новую территорию зоопарка.

«Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве», — добавляется в сообщении.

Птенцы лебедей вылупились в начале июня.

«Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории», — говорится в сообщении.