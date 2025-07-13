В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей

«В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи», — говорится в сообщении.