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Военкоры сообщили о прорыве ВС РФ на Сумском направлении

Бойцы ВС РФ прорвались в Мирополье и наступают на Сумы. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бойцы ВС РФ прорвались в Мирополье и наступают на Сумы. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы материала отмечают, что в районах Юнаковки и Кондратовки продолжаются интенсивные боевые действия. Данные о потерях противника не приводятся.

По словам военкоров, Сумское направление остается одним из наиболее сложных для украинских сил.

— На Сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды, — говорится в публикации.

Украинские СМИ сообщили, что российская армия прибегла к новой тактике в рамках нанесения массированных ударов по объектам на украинской территории. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции.

ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного. До этого стало известно, что российские военные провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.

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