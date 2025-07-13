Где запрещено появляться в купальнике и что за это грозит

Такие требования касаются нахождения, например, в городских парках, на улицах, детских площадках или даже в общественном транспорте. Юрист отметил, что в данной ситуации нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Помимо этого, за совершение мелкого хулиганства предусмотрено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток.