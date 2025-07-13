Нижегородцы задолжали коммунальщикам более 2,4 миллиарда рублей

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму входят долги как физических, так и юридических лиц. В настоящее время в производстве у судебных приставов находится 70 942 исполнительных дела, связанных с неуплатой коммунальных платежей. Служба также привела примеры крупнейших долгов по ЖКУ среди физических лиц.