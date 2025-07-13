Министр сельского хозяйства Оксана Лут посетила Самарскую область с рабочим визитом

АПК Самарской области демонстрирует уверенный рост. В регионе производят больше скота и птицы (+6,3%), растут надои молока (+6,6%). В 2025 году регион получит около 2,6 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства. В Самарской области работают агроклассы, создают комфортные условия для жизни на селе.