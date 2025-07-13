Министр сельского хозяйства Оксана Лут посетила Самарскую область с рабочим визитом

Самарскую область 12 июля с рабочим визитом посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым она побывала в Самарском государственном аграрном университете, пообщалась с выпускниками. Губернатор рассказал об успехах региона в сфере АПК.
— Наши сельхозпроизводители показывают серьезные результаты, это особенно видно в растениеводстве, — сказал Вячеслав Федорищев.
Самарский губернатор сообщил, что в регионе внедряют новые технологии в сельское хозяйство, и этому способствуют предприятия в отрасли БАС, которые работают в губернии.
Министр и губернатор познакомились с работой университета, оценили уровень проводимой научной работы. Эта работа приносит реальные результаты. К примеру, Самарская область, одна из немногих регионов, полностью обеспечивает себя семенами картофеля.
Также Вячеслав Федорищев и Оксана Лут вручили выпускникам университета красные дипломы.
— Россия сделала большой рывок за последние 10 лет по всем показателям: по производству, по экспорту, — обратилась министр к выпускникам и отметила значимость получения высшего образования для специалистов АПК.
Затем министр и губернатор отправились на площадку «Пегас-Агро», где вручили награды труженикам сельхозпредприятий.
АПК Самарской области демонстрирует уверенный рост. В регионе производят больше скота и птицы (+6,3%), растут надои молока (+6,6%). В 2025 году регион получит около 2,6 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства. В Самарской области работают агроклассы, создают комфортные условия для жизни на селе.