На ВДНХ появился «Освежающий маршрут»

«Освежающий маршрут по ВДНХ» проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен «Освежающий маршрут по ВДНХ», — говорится в сообщении.