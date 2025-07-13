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На ВДНХ появился «Освежающий маршрут»

На ВДНХ разработали проходящий в тени деревьев и у фонтанов освежающий маршрут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Освежающий маршрут» появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить места, где их ждёт тень и прохлада, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Освежающий маршрут по ВДНХ» проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен «Освежающий маршрут по ВДНХ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с её помощью можно спланировать прогулки.