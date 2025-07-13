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У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин

Число автомобилей в очереди у Крымского моста превысило 1,3 тысячи.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в воскресенье на 9 утра возросло до почти 1,4 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

На 7 утра в воскресенье проезда ожидали 1,1 тысячи машин.

«В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении на 9.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.