У Крымского моста скопилось более 1,3 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в воскресенье на 9 утра возросло до почти 1,4 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.