Россиян предупредили о штрафе и аресте за появление в купальнике вне пляжа

Ранее россиян предупредили о штрафе и аресте за купание в фонтанах. Эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил, что такое правонарушение может привести к серьезным правовым последствиям, вплоть до ареста на 15 суток. Отмечается, что некоторые элементы гидротехнических сооружений не учитывают контакт с человеком, поэтому могут выйти из строя при механическом воздействии.