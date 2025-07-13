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Россиян предупредили о штрафе и аресте за появление в купальнике вне пляжа

Юрист Русяев: появление в купальнике вне пляжа чревато арестом на 15 суток.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Илья Русяев напомнил гражданам о штрафе и даже аресте за нахождение в купальных костюмах в местах, не связанных с водоемами, передает Lenta.ru.

Русяев уточнил, что к административной ответственности могут привлечь при нахождении в купальном костюме в городских парках, детских площадках или в общественном транспорте. Если же поблизости будут несовершеннолетние, то речь будет идти о нарушении общественного порядка.

Отмечается, что демонстративное нарушение норм общественного порядка, то есть агрессивное или вызывающее поведение, приставание к окружающим, квалифицируют как мелкое хулиганство.

Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, а за мелкое хулиганство — арест на 15 суток.

Ранее россиян предупредили о штрафе и аресте за купание в фонтанах. Эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил, что такое правонарушение может привести к серьезным правовым последствиям, вплоть до ареста на 15 суток. Отмечается, что некоторые элементы гидротехнических сооружений не учитывают контакт с человеком, поэтому могут выйти из строя при механическом воздействии.