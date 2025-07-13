Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас находится вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с переходом на новую территорию. Эти птицы образуют постоянные пары: оба родителя насиживают яйцо по очереди около месяца и совместно ухаживают за потомством.
Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории.
Малышам зоологи дают тертые овощи, зерно и салат. Наиболее охотно птенцы едят салат айсберг, отказываясь от китайской капусты. С десятидневного возраста им начинают предлагать крупные куски белокочанной капусты — плотные кочаны привлекают внимание и становятся объектом для изучения и расклевывания.
— Поначалу родители дополнительно измельчали пищу для малыша и кормили его из клюва. Сейчас птенец подрос и уже питается самостоятельно, — цитирует гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову сайт мэра Москвы.
Недавно в Новосибирском зоопарке впервые в России произошло пополнение в семействе бинтуронгов: на свет появились двое малышей. Бинтуронги занесены в Красную книгу. Им присвоен статус уязвимого вида, что подчеркивает важность появления потомства для поддержания их популяции.
Также в террариуме зоопарка столицы также родился детеныш островной куфии — разновидности ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Представители этого вида находятся в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.