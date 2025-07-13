Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.