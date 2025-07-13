В опасной близости от берега Гренландии дрейфует огромный айсберг

В непосредственной близости от побережья Гренландии дрейфует гигантский айсберг, который приближается к берегу в районе Иннаарсуита.
Айсберг находится рядом с Королевским рыбозаводом Гренландии и местным продуктовым магазином. Местные власти сообщили, что службы экстренной помощи рекомендуют семьям не ходить группами в магазин. Жители деревни рассказали, что айсберг появился в их окрестностях примерно неделю назад, но, похоже, начал двигаться дальше.
По информации Daily Mail, власти муниципалитета Аваннаата Коммуна (Северная Гренландия) объявили официальное предупреждение об айсберге. Обычно большая часть айсберга скрыта под водой. По мере таяния и разрушения айсберг может перевернуться, что вызовет высокие и внезапные волны, похожие на цунами.
Ранее у канадского побережья появился айсберг чёрного цвета.