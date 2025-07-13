В опасной близости от берега Гренландии дрейфует огромный айсберг

Айсберг находится рядом с Королевским рыбозаводом Гренландии и местным продуктовым магазином. Местные власти сообщили, что службы экстренной помощи рекомендуют семьям не ходить группами в магазин. Жители деревни рассказали, что айсберг появился в их окрестностях примерно неделю назад, но, похоже, начал двигаться дальше.