В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах

По прогнозам синоптиков, 13 июля по западу республики в отдельных районах ожидаются дожди, грозы. В такую погоду возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также могут возникнуть лесные пожары и возгорания в жилых и производственных зданиях. Повышается вероятность снижения видимости, затруднения движения транспорта, возрастает риск ДТП.
Переменная облачность и до +28°С прогнозируется в Беларуси.
В Беларуси сегодня прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха — 23−28 градусов со знаком плюс.