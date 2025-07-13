Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили о факторах опасности при грозах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, 13 июля по западу республики в отдельных районах ожидаются дожди, грозы. В такую погоду возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также могут возникнуть лесные пожары и возгорания в жилых и производственных зданиях. Повышается вероятность снижения видимости, затруднения движения транспорта, возрастает риск ДТП.

Переменная облачность и до +28°С прогнозируется в Беларуси.

В Беларуси сегодня прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха — 23−28 градусов со знаком плюс.