В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах

По прогнозам синоптиков, 13 июля по западу республики в отдельных районах ожидаются дожди, грозы. В такую погоду возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также могут возникнуть лесные пожары и возгорания в жилых и производственных зданиях. Повышается вероятность снижения видимости, затруднения движения транспорта, возрастает риск ДТП.