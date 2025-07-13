Водоканал Таганрога сменил график работы

Водоканал Таганрога по просьбам жителей города ввел субботу в график работы абонентского отдела. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
Абонентский отдел изменил работу с 1 июля. Теперь в водоканал можно обращаться со вторника по субботу включительно, с 8 до 16 часов. Перерыв на обед — с 12 до 13 часов. Выходные дни — воскресенье и понедельник.
— В комментариях под моими публикациями регулярно поднимался вопрос изменения графика. Он был крайне неудобен для работающих жителей города. Убеждена, что теперь горожане смогут своевременно обращаться за необходимыми услугами и решать вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, — написала Светлана Камбулова.
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