В РПЦ призвали не освящать игорные дома, тату-салоны и кальянные

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны.
Церковь, по его словам, не будет благословлять, освящать то, что «в принципе своем предназначено к злу (греху)». Он привел в качестве примера игорные дома, «дом разврата», а также распивочные заведения, кальянные.
К нежелательным для освящения объектам священнослужитель отнес и тату-салоны. «Татуировка, конечно, вредное дело», — уверен иеромонах.
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