Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries

Как указано в документе, он обнаружил, что сделанные им фотографии «Щенок породы вельш корги, сидящий с открытой пастью и высунутым языком» и «Померанский шпиц, лежащий рядом с рыжим котом» используются для оформления карточек для продажи переносок для животных. При этом, согласно документу, договор на право использования фотографий с ним не заключили.
«Данные действия причинили ему нравственные переживания, поскольку, достижение его творческой деятельности используется в коммерческих целях при полном игнорировании его авторских прав, в связи с чем он лишился заслуженного признания своих творческих достижений, навыков, умений и профессионализма», — сказано в решении столичного суда.
Там отмечается, что дополнение фотографий информацией о продукции полностью искажает смысловую нагрузку фотографического произведения и создает впечатление у потребителя, что «животные испытывают интерес к продукции ответчика».
«Такое искажение фотографий также причиняют истцу нравственные страдания, поскольку фотография воспринимается и истолковывается зрителем не в соответствие с его творческим замыслом», — отметил суд.
Суд указал, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ. В итоге он взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав, за моральный вред и судебные расходы.