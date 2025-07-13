Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries

Как указано в документе, он обнаружил, что сделанные им фотографии «Щенок породы вельш корги, сидящий с открытой пастью и высунутым языком» и «Померанский шпиц, лежащий рядом с рыжим котом» используются для оформления карточек для продажи переносок для животных. При этом, согласно документу, договор на право использования фотографий с ним не заключили.