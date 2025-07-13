Легкоатлет из Узбекистана в этом сезоне во второй раз обновил рекорд республики

«Представитель сборной Узбекистана Анвар Анваров, выступавший на соревнованиях, обновил национальный рекорд по прыжкам в длину и занял первое место. Наш соотечественник в последней попытке показал результат 8,25 метра и сумел побить национальный рекорд (8,23 метра), установленный им же несколько недель назад на международном турнире в Ташкенте», — говорится в сообщении.