Легкоатлет из Узбекистана в этом сезоне во второй раз обновил рекорд республики

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров во второй раз за сезон обновил национальный рекорд в прыжках в длину, сообщает пресс-служба НОК.
На турнире бронзового уровня по легкой атлетике Motonet GP Joensuu в Финляндии он прыгнул на 8,25 м при допустимом ветре +1,5 м/с, улучшив свое прежнее достижение на два сантиметра.
«Представитель сборной Узбекистана Анвар Анваров, выступавший на соревнованиях, обновил национальный рекорд по прыжкам в длину и занял первое место. Наш соотечественник в последней попытке показал результат 8,25 метра и сумел побить национальный рекорд (8,23 метра), установленный им же несколько недель назад на международном турнире в Ташкенте», — говорится в сообщении.
На VII Мемориале Геннадия Арзуманова — Международном турнире бронзового уровня World Athletics в Ташкенте Анваров дважды показал результат 8,23 м, превзойдя свой предыдущий рекорд на один сантиметр.
В Финляндии он не только установил новый рекорд, но и стал победителем соревнований, опередив кубинца Аниэля Молина на 39 см и финна Уристиана Пулли на 43 см. Анваров так же стал лидером Азиатского сезона.
Кроме того, в программе соревнований по прыжкам в высоту, представительница Узбекистана Барно Сайфулаева, показав результат 1,85 метра, завоевала бронзу по попыткам, добавили в пресс-службе.
Такой же результат показали шведская и финская соперницы Сайфуллаевой, которые заняли первое и второе места, выиграв у нее по попыткам.
Победители
Прыжки в длину, мужчины.
- Золото: Анвар Анваров (Узбекистан) — 8,25 м.
- Серебро: Аниэль Молина (Куба) — 7,86 м.
- Бронза: Кристиан Пулли (Финляндия) — 7,82 м.
Прыжки в высоту, женщины.
- Золото: Луиза Экман (Швеция) — 1,85 м.
- Серебро: Элла Миккола (Финляндия) — 1,85 м.
- Бронза: Барно Саффулаева (Узбекистан) — 1,85 м.