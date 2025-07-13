Волгоградцев предупреждают о мощной магнитной буре 13 июля

Воскресенье, 13 июля, обещает быть днем, когда небо над Волгоградом будет не только прекрасным, но и таящим в себе скрытую угрозу для метеочувствительных людей. Геомагнитные возмущения, вызванные активностью Солнца, достигнут уровня в 4 балла по шкале К-индекса. Это означает, что магнитосфера Земли будет колебаться, и это может отразиться на самочувствии тех, кто чутко реагирует на изменения в окружающей среде, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.