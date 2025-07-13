Волгоградцев предупреждают о мощной магнитной буре 13 июля

Воскресенье, 13 июля, обещает быть днем, когда небо над Волгоградом будет не только прекрасным, но и таящим в себе скрытую угрозу для метеочувствительных людей. Геомагнитные возмущения, вызванные активностью Солнца, достигнут уровня в 4 балла по шкале К-индекса. Это означает, что магнитосфера Земли будет колебаться, и это может отразиться на самочувствии тех, кто чутко реагирует на изменения в окружающей среде, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Многие волгоградцы в этот день могут ощутить на себе влияние геомагнитных колебаний. Самыми распространенными симптомами являются головные боли, резкие скачки артериального давления, общая слабость и повышенная утомляемость. Поэтому стоит быть особенно внимательными к своему здоровью и прислушиваться к сигналам организма.
Пик геомагнитных ударов прогнозируется на дневные часы, так что будьте особенно осторожны в это время. К счастью, ближе к вечеру ситуация обещает стабилизироваться. По прогнозам, К-индекс снизится до 2−3 баллов, и магнитное поле Земли успокоится.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что в течение предыдущих суток на Солнце было зафиксировано 16 солнечных вспышек. Индекс вспышечной активности почти достиг максимальных значений.