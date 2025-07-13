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Директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси

Директор института НАН объяснил грозы, шквалы и смерчи в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Сергей Лысенко сказал в эфире телеканала ОНТ, каких погодных явлений в ближайшее время прибавилось и станет еще больше на территории республики.

Отметив сложность таких прогнозов, Лысенко отметил отчетливо видные изменения белорусского климата.

«Мы видим увеличение засух, волн тепла, интенсивных осадков, то есть ливней. А теплый влажный воздух — это топливо для мощных конвективных процессов. Это грозы, шквалы, смерчи. Отсюда и продолжительные засухи, волны тепла».

Но есть, как говорится, и обратная сторона медали. В частности, директор академического института подчеркнул возможность парадоксального явления — выносов холода из Арктики:

«То есть могут быть чаще экстремально низкие температуры, так называемые арктические вторжения. Это тоже следствие глобального потепления и потепления Арктики».

Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.

Ранее мы писали, что врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.

А дочь Александра Тихановича разместила трогательное видео в его 73-й день рождения.