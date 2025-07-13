Минчанам объяснили, можно ли вынести в квартиры отопительные радиаторы из стен

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун провел 12 июля прямую линию, ответив на вопросы горожан, пишет агентство «Минск-Новости».
Минчан, в частности, волновали проблемы, связанные с капремонтом. Житель одного из домов на Партизанском проспекте предложил включить в число выполняемых работ вынос в квартиры отопительных радиаторов из стен.
Олег Корзун ответил:
— Если подобная замена не предусмотрена проектом, строители выполнять ее не будут. Но ЖКХ может провести опрос всех жителей дома, и в зависимости от его результатов мы будем решать проблему.
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