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Минчанам объяснили, можно ли вынести в квартиры отопительные радиаторы из стен

Власти Минска сказали, можно ли вынести отопительные радиаторы из стен.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун провел 12 июля прямую линию, ответив на вопросы горожан, пишет агентство «Минск-Новости».

Минчан, в частности, волновали проблемы, связанные с капремонтом. Житель одного из домов на Партизанском проспекте предложил включить в число выполняемых работ вынос в квартиры отопительных радиаторов из стен.

Олег Корзун ответил:

— Если подобная замена не предусмотрена проектом, строители выполнять ее не будут. Но ЖКХ может провести опрос всех жителей дома, и в зависимости от его результатов мы будем решать проблему.

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