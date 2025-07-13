В Московском зоопарке родились птенцы лебедей и краснокнижных японских журавлей

Птенцы лебедей родились в начале июня на Большом и Гиббоньем прудах, а детеныш японского журавля — в конце мая. Зоологи кормят их тертыми овощами, зерном, салатом. Сами пернатые отдают предпочтение салату айсберг, отказываясь от китайской капусты. Уже с 10-дневного возраста птицам предлагают разрезанную на крупные части белокочанную капусту. Как отмечается в публикации, отцы птенцов затрудняют процесс кормления сотрудниками зоопарка, так как птицы продолжают охранять свое потомство.