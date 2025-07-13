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В Московском зоопарке родились птенцы лебедей и краснокнижных японских журавлей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детеныши лебедей и краснокнижных японских журавлей родились в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: Freepik

«В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент детеныши содержатся в отдельном вольере вместе с родителями, где о них заботятся зоологи. Пару японских журавлей с птенцом сейчас можно наблюдать в вольере «Японский дворик», который располагается рядом с переходом на новую территорию зоопарка.

Птенцы лебедей родились в начале июня на Большом и Гиббоньем прудах, а детеныш японского журавля — в конце мая. Зоологи кормят их тертыми овощами, зерном, салатом. Сами пернатые отдают предпочтение салату айсберг, отказываясь от китайской капусты. Уже с 10-дневного возраста птицам предлагают разрезанную на крупные части белокочанную капусту. Как отмечается в публикации, отцы птенцов затрудняют процесс кормления сотрудниками зоопарка, так как птицы продолжают охранять свое потомство.

В мире живет всего 2,5 тыс. особей японского журавля. В 2002 году Московский зоопарк присоединился к программе по выпуску птиц, выращенных в неволе, в природу на Дальнем Востоке.