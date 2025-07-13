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В Перми продолжается благоустройство мест отдыха у воды

На этой неделе глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал пляжи у Коммунального моста и на Мотовилихинском пруду.

На этой неделе глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал пляжи у Коммунального моста и на Мотовилихинском пруду. Официально они теперь именуются «организованные места отдыха у воды», поскольку купаться в черте города в последние годы не благословляется.

Тем не менее, сама береговая полоса постепенно обустраивается. На правобережье у Коммунального моста установлены скамьи и урны, обновлены кабинки для переодевания, размещены лежаки и зонтики. Инвестор продолжает благоустройство территории.

На Мотовилихинском пруду также обновили пляжное оборудование. В планах — оборудование зоны тихого отдыха с качелями, пешеходных и спортивных дорожек. Спасательные посты на обоих объектах обеспечены всем необходимым, на них дежурят матросы-спасатели. Акваторию Камы патрулирует спасательный катер.