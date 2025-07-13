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Пляжные «Крылья Советов» проиграли «Анапе» и «Саратову»

Самарцы уступили соперникам 11-го и 12 июля соответственно. Это были матчи 10-го и 11-го туров. «КС» пока еще ни разу не побеждали в чемпионате.

Самарцы уступили соперникам 11-го и 12 июля соответственно. Это были матчи 10-го и 11-го туров. «КС» пока еще ни разу не побеждали в чемпионате.

В пятницу пляжные «Крылья» проиграли «Анапе» — 3:5 (12+). В составе волжан отличились Сергей Турзанов и Бенжамин со штрафного во втором периоде и Александр Токарев в третьем.

А в субботу уступили «Саратову» с крупным счетом 2:9 (12+). После первого перерыва забил Кирилл Ефремов. В том же отрезка — Турзанов.

Пока у Самары только одно поражение по пенальти и девять в основное время. В активе местной команды очко и последнее девятое место в турнирной таблице. Сегодня днем сразятся с лидером чемпионата «Краснодаром-ЮМР» (12+).

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