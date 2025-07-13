Наскальные рисунки в Шульган-Таш внесли в ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш в Башкирии получила международный статус. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, экспертная комиссия в Париже проголосовало за включение наскальной живописи в пещере в список ЮНЕСКО.
Руководитель региона отметил, что это признание многолетнего труда ученых республики. С тех пор, как объект вошел в число кандидатов на включение в перечень, была проделана большая работа — была создана инфраструктура для сохранения живописи, основан музейный комплекс, внедрена автономная система мониторинга в пещере.
Радий Хабиров поблагодарил научное сообщество и Комитет Всемирного наследия за решение и отметил, что в предварительный список также включили башкирские шиханы, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.