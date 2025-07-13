Наскальные рисунки в Шульган-Таш внесли в ЮНЕСКО

Руководитель региона отметил, что это признание многолетнего труда ученых республики. С тех пор, как объект вошел в число кандидатов на включение в перечень, была проделана большая работа — была создана инфраструктура для сохранения живописи, основан музейный комплекс, внедрена автономная система мониторинга в пещере.