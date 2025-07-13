Фекальные воды потекли по улице Пушкинской во Владивостоке

На улице Пушкинской во Владивостоке по проезжей части потекли фекальные воды. Инцидент сопровождается сильным неприятным запахом, что вызывает значительные неудобства для пешеходов и местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia.
Прохожие отмечают зловонный запах.
Информация о произошедшем уже направлена специалистам управления по вопросам ТЭК для проведения проверки и принятия мер, сообщили ИА PrimaMedia в МЦУ Владивостока.
Напомним, на повороте с улицы Луговой к улице Светланской произошёл прорыв водопровода. Поток воды стремительно стекал по улице, достигая площади и затапливая трамвайные рельсы. На сетях зафиксировали аварию.