ГАТИ предупредила водителей о дорожном ремонте в четырех районах Петербурга

Кроме этого, с 08:00 14 июля до 05:00 17 июля для водителей будет недоступен боковой проезд Планерной улицы в створе улицы Савушкина у дома 1 литер. А, а на срок до 05:00 19 июля движение ограничат на перекрестке улицы Савушкина и Стародеревенской улицы, с закрытием левых поворотов со Стародеревенской на улицу Савушкина.