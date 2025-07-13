Директор института НАН подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции

Директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко сказал в эфире телеканала ОНТ, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.
Сергей Лысенко напомнил, что изменение климата несет обновления понятия климатической нормы. И тут же к месту упомянуть пресловутое глобальное потепление:
«Мы наблюдаем взрывной рост температуры, еще никогда температура земли не росла с такой скоростью. Буквально за несколько десятков лет температура возросла более чем на градус».
Директор академического института подчеркнул:
«Если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, будут с такой же интенсивностью увеличиваться, то температура в Беларуси к концу столетия будет около 12 градусов по среднегодовой температуре. Это как сейчас, допустим, в Турции».
При этом неизбежны, по словам Лысенко, увеличение экстремальных климатических явлений — от шквалистого ветра до градов и ураганов.
«Это две ветви одного и того же процесса», — резюмировал ученый.
Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси.
Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.
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