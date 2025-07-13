Шелест показал казахстанский вариант омских школ по нацпроекту

«Нацпроект во многом похож на тот, что реализуется у нас, отличием является то, что все школы, возводимые в рамках госпрограммы, идентичны по всей стране. Для них создан один строительный проект и сформирован единый дизайн-код. Просторные кабинеты и рекреации, классы робототехники и химические лаборатории, спортивный зал размером с половину футбольного поля и целая территория спорта на школьном дворе — все это служит юным петропавловцам в деле получения знаний, а также за счет ненавязчивого использования орнаментов, цветовых сочетаний, обращения к героям Казахстана и ряда других моментов формирует в них национальную самоидентичность», — отметил Сергей Шелест.