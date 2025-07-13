Шелест показал казахстанский вариант омских школ по нацпроекту

В воскресенье, 13 июля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест отчитался о своей однодневной субботней командировке в казахстанский город Петропавловск.
В частности, глава города показал интерьер местной школы № 28. Здание общеобразовательного учреждения построено в Петропавловске по национальному проекту «Комфортная школа».
Как дал понять градоначальник, казахстанский вариант школ по нацпроектам отличается от омских единым подходом.
«Нацпроект во многом похож на тот, что реализуется у нас, отличием является то, что все школы, возводимые в рамках госпрограммы, идентичны по всей стране. Для них создан один строительный проект и сформирован единый дизайн-код. Просторные кабинеты и рекреации, классы робототехники и химические лаборатории, спортивный зал размером с половину футбольного поля и целая территория спорта на школьном дворе — все это служит юным петропавловцам в деле получения знаний, а также за счет ненавязчивого использования орнаментов, цветовых сочетаний, обращения к героям Казахстана и ряда других моментов формирует в них национальную самоидентичность», — отметил Сергей Шелест.
Напомним, в Омске по национальному проекту «Образование» за последние годы сданы школы в микрорайонах Амурский-2 и Космический. В программу вошли школы в микрорайонах Прибрежный и Серебряный берег.
Обновление прошло в четырех адаптивных школах: № 12, № 15, № 17, № 19. На базе некоторых школ созданы детские технопарки «Кванториум» (например, школы № 77, № 151 и № 4).