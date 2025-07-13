Дренаж на даче: как сделать его самому и что для этого нужно

Все эти канавы надо подвести максимально близко к самой нижней и мокрой точке участка. Туда вкапывается узкое бетонное кольцо так, чтобы оно находилось ниже уровня земли сантиметров на 30, и верхняя часть — до уровня — загораживается пластиком с отверстиями, кусками старого линолеума (с прорезями) и так далее. Некоторые вкапывают в землю пластиковые бидоны, предварительно лишив их дна и обрезав узкое горло, старые чаны и так далее. Самые деятельные дачники, все создающие по уму, обустраивают в этом месте специальные приямки с отлитыми из бетона стенками, но это задача для другого, более сухого года. Если потопа на участке нет, достаточно вкопать в самом сыром месте вертикально трубу диаметром сантиметров 50, предварительно тоже проделав в ней отверстия. Все канавы должны получить возможность слива в эту трубу.