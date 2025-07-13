Путин поздравил россиян с Днем рыбака

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей. Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли», — говорится в телеграмме.