Директор института НАН: прохладное лето, как в 2025-м, повторяется в Беларуси примерно раз в десять лет

Директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко сказал в эфире телеканала ОНТ, что прохладное лето, как в 2025-м, повторяется в Беларуси примерно раз в десять лет.
По его словам, специалисты пришли к такому выводу, изучив метеорологические данные за последние десятилетия. Таким образом и выявили, что «прохладный достаточно май, не очень теплый июнь и повышенное количество осадков встречается в Беларуси примерно раз в 10 лет».
Сергей Лысенко уточнил:
«Аналогичная ситуация — холодный май и прохладный июнь — была в 2009 году. Осадки стали более интенсивными на 20−30%, а продолжительность выпадения осадков сократилась примерно на такую же величину. То есть осадков больше не стало, но они стали более интенсивными и выпадают за более короткое время».
Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.
Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.
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