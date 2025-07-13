Директор института НАН: прохладное лето, как в 2025-м, повторяется в Беларуси примерно раз в десять лет

«Аналогичная ситуация — холодный май и прохладный июнь — была в 2009 году. Осадки стали более интенсивными на 20−30%, а продолжительность выпадения осадков сократилась примерно на такую же величину. То есть осадков больше не стало, но они стали более интенсивными и выпадают за более короткое время».