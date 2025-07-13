Донской бизнесмен Иван Саввиди построит стадион для своего футбольного клуба

Предприниматель из Ростовской области и владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди запланировал строительство нового стадиона для своей команды в греческих Салониках, сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Домашний стадион команды — «Тумба», соответственно, еще один возведенный объект должен называться «Новая Тумба».
Предварительно, генерального подрядчика уже нашли, также в Салониках под будущее строительство выделили 2,9 га. При этом в проект внесли также развитие прилегающей территории.
Перед получением разрешения на строительные работы проект должен пройти другие технические и бюрократические процедуры. Также следует получить рекомендации УЕФА, связанные с требованиями к новым стадионам.
Предположительно, работы займут около двух лет. Планируемые затраты не сообщаются.
Напомним, состояние Ивана Саввиди оценивается в 1,7 млрд долларов. Основными активами считаются ростовский холдинг «Агроком» и греческая «Димера груп» (Dimera Group). Компании предпринимателя работают в агробизнесе, выпускают барьерную пленку и мясную продукцию, управляют отелями.
Подпишись на нас в Telegram.