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Донской бизнесмен Иван Саввиди построит стадион для своего футбольного клуба

Иван Саввиди решил возвести новый стадион для своего греческого футбольного клуба.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Ростовской области и владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди запланировал строительство нового стадиона для своей команды в греческих Салониках, сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Домашний стадион команды — «Тумба», соответственно, еще один возведенный объект должен называться «Новая Тумба».

Предварительно, генерального подрядчика уже нашли, также в Салониках под будущее строительство выделили 2,9 га. При этом в проект внесли также развитие прилегающей территории.

Перед получением разрешения на строительные работы проект должен пройти другие технические и бюрократические процедуры. Также следует получить рекомендации УЕФА, связанные с требованиями к новым стадионам.

Предположительно, работы займут около двух лет. Планируемые затраты не сообщаются.

Напомним, состояние Ивана Саввиди оценивается в 1,7 млрд долларов. Основными активами считаются ростовский холдинг «Агроком» и греческая «Димера груп» (Dimera Group). Компании предпринимателя работают в агробизнесе, выпускают барьерную пленку и мясную продукцию, управляют отелями.

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