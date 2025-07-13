Мишустин выразил уверенность, что «Почта России» станет более современной

«Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать “Почту России” более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия», — добавил он.