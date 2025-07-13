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Мишустин выразил уверенность, что «Почта России» станет более современной

Премьер РФ Мишустин выразил уверенность, что «Почта России» станет более удобной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и ответственность сотрудников поможет сделать «Почту России» более современной и удобной.

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля.

«Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает связанность регионов, крупных мегаполисов и сел. Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайные ситуации, вы ежедневно доставляете печатные издания, пенсии и социальные товары. Ваш труд достоин искренних слов благодарности», — отметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабина РФ.

«Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать “Почту России” более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия», — добавил он.

Российский премьер отметил, что сегодня в почтовой отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. По словам Мишустина, это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги, повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний.