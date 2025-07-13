Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник

«Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет “лить как из ведра”, а вернее, как из четырех вёдер небесной воды — за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы. В сумерках в столице плюс 17 — плюс 20, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы — плюс 22 — плюс 25», — рассказал Тишковец.