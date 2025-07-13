Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вторник будет самым дождливым на предстоящей неделе в Москве, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет “лить как из ведра”, а вернее, как из четырех вёдер небесной воды — за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы. В сумерках в столице плюс 17 — плюс 20, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы — плюс 22 — плюс 25», — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в понедельник, в ложбине циклона, прошумят интенсивные грозовые ливни, выпадет до 14 миллиметров осадков. Ночью ожидается плюс 18 — плюс 21, а днем — плюс 26 — плюс 29.
«В среду, в тылу циклона, температура еще понизится, особенно ночью и утром, когда на термометрах будет плюс 14 — плюс 17, ливни продолжатся — в осадкомеры попадет еще 30 миллиметров, а днем ненастье пойдет на убыль, задуют свежие северо-восточные ветры, и не выше плюс 21 — плюс 24», — подчеркнул Тишковец.
Он отметил, что в четверг показания барометров будут расти, и погода наладится. В ночное время похолодает до плюс 11 — плюс 14, днем потеплеет до комфортных плюс 23 — плюс 26. В пятницу может провалить холодный фронт, сопровождаемый узкой полосой кучево-дождевых облаков. Под утро будет плюс 13 — плюс 16, после полудня — плюс 21 — плюс 24.