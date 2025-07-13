В Свердловской области усилили контроль за пассажирскими перевозками

Так, в результате проверок, проведенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и ряде других населенных пунктов, выявлены случаи использования транспортных средств с техническими неисправностями, а также зафиксировано несоблюдение требований по страхованию и лицензированию.