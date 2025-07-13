В Свердловской области усилили контроль за пассажирскими перевозками

Мероприятие направлено на пресечение деятельности водителей, осуществляющих перевозки без соответствующих разрешительных документов. Рейд продлится до 17 июля.
Автоинспекторы проверили уже более тысячи автомобилей, выявлены множественные случаи нарушений при перевозке пассажиров, рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Так, в результате проверок, проведенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и ряде других населенных пунктов, выявлены случаи использования транспортных средств с техническими неисправностями, а также зафиксировано несоблюдение требований по страхованию и лицензированию.
ГАИ предупреждает граждан о рисках, связанных с использованием услуг нелегальных перевозчиков, чьи ТС часто не отвечают стандартам безопасности.
Пассажирам рекомендуют перед каждой поездкой удостовериться в законности деятельности перевозчика, используя официальный сервис — Единый федеральный реестр такси (ФГИС «Такси», доступ к которому можно получить по адресу fgis.taxi/). Данная система предоставляет возможность проверить наличие действующего разрешения на пассажирские перевозки у водителя.
Ранее сообщалось, что на Среднем Урале инспекторы ДПС совместно с представителями добровольной народной дружины провели масштабные рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.