Румынский город Фокшаны отказал в побратимстве Кишиневу из-за «угрозы безопасности» в лице мэра молдавской столицы Иона Чебана: Во всем обвинили «руку Москвы»

Корина Атанасиу 10 июля написала: «Пока Румыния борется за безопасность и европейское направление, мэр Мисаилэ аплодирует Иону Чебану, пророссийскому мэру Кишинева. Чебан — не простой мэр. Он был представителем ПСРМ, человеком Додона, выросшим в структурах, которые годами саботировали проевропейский курс Молдовы. Теперь Чебану запрещен въезд в Румынию. Румынское государство считает его угрозой национальной безопасности. И кем же хвастается Мисаилэ? Именно с таким персонажем. Без каких-либо оговорок. Без стыда. Речь идет не о побратимстве. Речь идет о бессознательности или соучастии. Речь идет о чести города Фокшаны, растоптанной ради имиджа и грязных игр. Фокшаны нельзя дарить пророссийской сети влияния только потому, что Мисаилэ хочет иметь фотографии людей, работающих на Москву. Если завтра Москва пришлет еще одного мэра “в друзья”, встретим ли мы его хлебом и солью?».