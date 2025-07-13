Румынский город Фокшаны отказал в побратимстве Кишиневу из-за «угрозы безопасности» в лице мэра молдавской столицы Иона Чебана: Во всем обвинили «руку Москвы»

Мэр румынского города Фокшаны Кристи Валентин Мисэилэ официально объявил о приостановке процедуры побратимства с Кишиневом. Это решение связано с запретом на въезд в Румынию мэру Кишинева Иону Чебану «по соображениям национальной безопасности», сообщают румынские СМИ.
«Побратимство общин — это обязательство людей, а не мэров», — подчеркнул Мисэилэ.
Партнерство началось в 2018 году с концертов в рамках проекта «Orchestra Unirea».
26 февраля 2025 года Чебан побывал в Фокшанах с делегацией для определения общих направлений сотрудничества, а на этой неделе МИД Румынии утвердил соглашение о побратимстве. Но Мисаилэ заявил, что побратимство ставит под угрозу имидж города, и временно приостановил его, пишет «Ziarul de Vrancea».
Это реакция на пост в Facebook* депутата парламента от Вранчи.
Корина Атанасиу 10 июля написала: «Пока Румыния борется за безопасность и европейское направление, мэр Мисаилэ аплодирует Иону Чебану, пророссийскому мэру Кишинева. Чебан — не простой мэр. Он был представителем ПСРМ, человеком Додона, выросшим в структурах, которые годами саботировали проевропейский курс Молдовы. Теперь Чебану запрещен въезд в Румынию. Румынское государство считает его угрозой национальной безопасности. И кем же хвастается Мисаилэ? Именно с таким персонажем. Без каких-либо оговорок. Без стыда. Речь идет не о побратимстве. Речь идет о бессознательности или соучастии. Речь идет о чести города Фокшаны, растоптанной ради имиджа и грязных игр. Фокшаны нельзя дарить пророссийской сети влияния только потому, что Мисаилэ хочет иметь фотографии людей, работающих на Москву. Если завтра Москва пришлет еще одного мэра “в друзья”, встретим ли мы его хлебом и солью?».
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