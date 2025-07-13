Ограничения на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Ограничения на посещение гражданами лесных угодий в настоящее время действуют в 14 районах Беларуси, свидетельствуют оперативные данные Министерства лесного хозяйства республики.
Пожароопасность в лесах страны снизилась после прошедших повсеместно в последние дни обильных осадков.
По состоянию на 13 июля, нет запретов в трех областях — Минской, Гродненской и Брестской.
В Витебской области ограничения продолжают действовать в трех районах — Полоцком, Ушачском и Шумилинском, столько же на Могилевщине — это Глусский, Бобруйский и Кировский районы.
Больше всего районов с ограничениями в Гомельской области — 8 (Брагинский, Ельский, Калинковичский, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский).
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.